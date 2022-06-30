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Tufanbeyli’de çocuklar istedi, başkan çalışma başlattı

Tufanbeyli Belediye Başkanı Av. Remzi Ergü, Bozgüney Mahallesi ziyaretinde çocuklara verdiği halı saha yenileme ve genişletme sözünü tutarak çalışma başlattı.

ADANA 30.06.2022, 12:09
Tufanbeyli’de çocuklar istedi, başkan çalışma başlattı

Tufanbeyli Belediye Başkanı Av. Remzi Ergü, Bozgüney Mahallesi ziyaretinde çocuklara verdiği halı saha yenileme ve genişletme sözünü tutarak çalışma başlattı.

Mahallede bir önceki ziyaretlerinde gezerken çocuklara halı saha yenileme ve sosyal yaşam alanı sözü veren Başkan Remzi Ergü, çalışmaları başlatıp çocuklarla bir araya geldi. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ergü halı sahada çocukların arasına karışarak onlarla futbol oynadı.

Bozgüney Mahallesi incelemeleri sırasında Başkan Remzi Ergü’ye Belediye Meclis Üyeleri Miktat Keçe, Ali Alcı ve Mustafa Demirtaş’da eşlik etti.

Başkan Ergü, Tufanbeylili çocukların ve gençlerin geleceği için çalışmalara devam ettiklerini ve onların taleplerini dikkate aldıklarını söyledi.

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