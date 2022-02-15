Tufanbeyli’de belediye personeli sağlık taramasından geçti

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde belediye personellerine iş güvenliği ve sağlığı kapsamında sağlık taraması yapıldı.

Belediyenin şantiye alanında Gezici ISG aracında personele çok kapsamlı tarama yapıldı. Taramayla oluşabilecek sağlık problemlerinin önceden belirlenmesi ve mevcut sağlık problemlerinin ortaya çıkarılması amaçlandığı belirtildi.

Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Av. Remzi Ergü, “Çalışma arkadaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz. İş güvenliği ve sağlığı kapsamında yapılan sağlık taraması ve bu tür uygulamalarla hem çalışma arkadaşlarımızın sağlığını hem de iş verimini gözetme imkanına buluyoruz" dedi.