Tufanbeyli’de 29 Ekim coşkusu

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gün boyu süren etkinlikler ve fener alayıyla son buldu.

Etkinlikler Tufanbeyli Kaymakamlığında tebriklerin kabulüyle başladı. Ardından Tufanbeyli Belediyesi tören alanında belediyenin destekleriyle düzenlenen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğünün organize ettiği okulların gösterileri sergilendi. Öğrenciler arasına düzenlenen güreş müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri ilçe protokolü tarafından takdim edildi. Toros Dağı eteklerinde bulunan ilçede düzenlenen fener alayı katılım yoğun oldu. Protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş ellerinde fenerler ve Türk bayrakları ile hükümet konağı önünden ilçe merkezine yürüyüş gerçekleştirdi. Şehitlik Anıtı’nda okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra ilçenin dört bir yanından izlenen havai fişek gösterileri ile kutlamalar son buldu.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanmalarının Toros Dağı’nın eteklerinde coşku ile kutlandığını ve Çal Dağları’nda dalgalanan bayrağın bu milletin birlik ve bütünlüğünün sembolü olduğunu ifade etti.

Etkinliklere Kaymakam Abdullah Sarı, Belediye Başkan Remzi Ergü, Cumhuriyet Savcısı Şehenşah Sencer Özlap ve çok sayıda vatandaş katıldı.