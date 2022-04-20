Tufanbeyli "Yöresel Ürün Pazarı"na kavuşuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aralarında Adana’nın da bulunduğu 6 ilde yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi, Adana’nın en kuzey ilçesi olan Tufanbeyli’ne Yöresel Ürün Pazarı kazandıracak. Pazarın yapımıyla ilgili iş yapım anlaşması Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Adana İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Efe Güler ve Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzü Ergü tarafından imzalandı.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında Tufanbeyli Belediyesi tarafından etüt ve projelendirme çalışması, arazi tahsisi yapılan Yöresel Ürün Pazarı yapımında ihale aşamasına gelindi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından KDAK Projesi’nden temin edilen finansman ile yapılacak olan pazar yerinin yapım anlaşması Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Adana İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Efe Güler ve Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzü Ergü tarafından Çukurova Kalkınma Ajansında imzalandı.

Vali Elban, imza töreni sonrası hayırlı olması temennisinde bulunarak pazar yerinin belirlenen program çerçevesinde en kısa zamanda yapılacağını ifade etti.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü ise ilçenin kış döneminde yoğun bir kar aldığını belirterek pazara gelen satıcı ve alıcıların daha modern bir ortamda alışveriş yapma fırsatı bulacağını söyledi. Ergü, “Devletimizin farklı projelerden gelen kaynakları ilçemizde yatırıma dönüştürmesi bizi mutlu ediyor. Mevcut pazar yerimize köylerden ve çevre ilçelerden kadınlar da dahil olmak üzere çok sayıda satıcı geliyor. Yöresel ürünlerini satıyor. Kapalı ve modern bir yöresel ürün pazarı, pazara gelen satıcıların daha uzun süre pazarda kalmasını sağlayarak ekonomilerine olumlu katkı yapacaktır” dedi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Efe Güler de bakanlığın yürüttüğü KDAK projesinin temel amacının kırsal bölgelerin kalkınmasına katkıda bulunmak olduğunu belirterek, Tufanbeyli’de ihtiyaç olan bir yatırımın başlangıç imzasını atmaktan mutlu olduklarını söyledi. Güler, “5800 metrekare alanda yapılacak olan pazar yeri için önümüzdeki günlerde ihale süreci başlayacak. Bu süreçten sonra yaz döneminde temeli atmayı ve bu yıl sonunda da yöresel ürün pazarını tamamlayarak Tufanbeylili hemşehrilerimizin kullanımına sunmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Tufanbeyli ilçesine yapılacak Yöresel Ürün Pazarı finansmanı KDAK Projesi bütçesinden karşılanacak. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gözetim ve denetiminde yapılacak pazar yeri daha sonra Tufanbeyli Belediyesine devredilecek. Belediye pazar yerinin donatılması ve sonrasında işletilmesinden sorumlu olacak.