Tufanbeyli ve Ceyhan’da silah operasyonu

Adana’nın Tufanbeyli ve Ceyhan ilçelerinde çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tufanbeyli ilçesine bağlı Güzelim Mahallesi’nde ikamet eden bir şahsın ikametinde ve Ceyhan ilçesine bağlı Mercimek Mahallesi’nde durdurulan bir araçta adli makamlardan alınan karara istinaden arama yapıldı. Aramada 5 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kasatura, 2 adet makinalı tabanca şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 294 adet tabanca mermisi, 15 adet av tüfeği fişeği ve suça konu olabilecek çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.