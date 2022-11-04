TÜFAD’dan gelişim semineri

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Adana Şubesi (TÜFAD), UEFA Elit A, UEFA B, Teknik Direktör, TFF A ve Profesyonel kaleci antrenörü lisansına sahip antrenörlerin katılacağı sürekli gelişim semineri düzenliyor.

Seminer 7 Aralık 2022 tarihinde Çukurova Üniversitesi Mithat Özhan Salonu’nda 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Seminere katılmak isteyenlerin tufad.org.tr adresinden başvurularını yapacak ve seminer 5 kredilik puan 200 TL olarak açıklandı. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Adana Şube Başkanı Mehmet Sümer, “Başvuruların internet üzerinden yapılmasının ardından 200 TL’lik katılım bedelinin Ziraat Bankası TR 13 0001 0012 3130 4336 6650 10 nolu hesabına yatırılması gerekiyor. Ardından katılım ücretinin ödendiğini gösteren belgenin de TÜFAD Adana Şubesi’ne teslim edilmesi gerekiyor” dedi.