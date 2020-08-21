TSYD üyelerine zatürre aşısı
TÜRKİYE SPOR YAZARLARI DERNEĞİ ADANA ŞUBESİ, ÜYELERİNE ZATÜRRE AŞISI YAPILMASI KONUSUNDA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BALCALI HASTANESİ’YLE ANLAŞMA YAPTI.
Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi, üyelerine zatürre aşısı yapılması konusunda Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’yle anlaşma yaptı.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’yle yaptığı anlaşma üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından da önerilen zatürre aşısını üyelerine Çarşamba gününden itibaren yaptıracak.
Öncelik 65 yaş üzeri üyelerin olacak ardından kronik rahatsızlığı olanlar ve diğer üyelere aşıları yapılacak. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova’yı ziyaret eden Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, üyelere sağlanan hizmetten dolayı teşekkür etti. Prof. Dr. Yeşim Taşova, Covid-19’a karşı insanların duyarlı olması gerektiğini, maske takmalarının zorunlu olduğunu belirterek, “Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, ishal, halsizlik, uzun süren griplere dikkat edilmeli ve bu belirtiler görüldüğünde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Hastalığı birlikte yenebilmek için önerilen kurallara uyulmalıdır” dedi.
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