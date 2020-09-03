Traktörcüler Sitesi yolu ve Metal Sanayi Sitesi’nin yolları asfalta kavuştu
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ADANA’NIN DÖRT BİR YANINDA ASFALT ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.
Adana Büyükşehir Belediyesi, asfalt çalışmalarını sanayi esnafının daha rahat bir ortamda üretim yapabilmesi için sürdürüyor.
Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Traktörcüler Sitesi Yolu ve Yeşiloba Metal Sanayi Sitesi 4677 Sokak’ta asfaltlama çalışması yaparak esnafın temiz bir ortamda çalışmasına imkan sağladı. Yazın tozdan topraktan, kışın da çamurdan, su birikintilerinden olumsuz etkilenen bölge esnafı, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt çalışmasıyla rahat bir nefes aldı.
Asfalt freze makinesi ile eskimiş ve yer yer çökmelerin olduğu eski asfaltı kazıyan Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bitümlü Sıcak Asfalt Kaplama çalışması gerçekleştirerek yolu esnafın hizmetine açtı. Yapılan çalışmadan memnuniyetlerini dile getiren esnaf, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a teşekkür etti.
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