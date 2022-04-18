Toz taşınımı Kozan’da etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce birçok il ve ilçe için yapılan toz taşınımı uyarısının ardından Adana’nın Kozan ilçesinde de toz taşınımı etkili oluyor.

7 Asırlık tarihi Kozan Kalesinden kentteki toz taşınımı net bir şekilde gözlenirken zaman zaman etkili olan şiddetli rüzgarlar tozla birlikte vatandaşa zor anlar yaşatıyor.

Kozan ve çevresinde etkili olan toz taşınımı nedeni ile günlük spor yapan sporcuların bugün toz taşınımı nedeni ile spor tesislerine ilgisinin az olduğunu belirten Kürşat Gültekin, “Bir çok yerde etkili olan toz bulutu bugünde ilçemizde etkili oldu. Normalde spor sahamız çok kalabalık oluyor ama bugün toz bulutu sporcularımızı da etkiledi. Alerjisi astımı olanlar biraz daha dikkati olması gerekiyor” dedi.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada Toz taşınımı hadisesinin Doğu Akdeniz’de Salı sabah saatlerinde, etkisini kaybetmesi beklendiği belirtildi.