Toroslar EDAŞ’tan, Adana’nın Sarıçam ilçesine 12 milyon lira yatırım

Adana’da kesintisiz ve sürdürülebilir enerji sağlamayı amaçlayan Toroslar EDAŞ, 12 milyon 700 bin lira büyüklüğündeki yeni ‘Sarıçam Suluca Mahallesi Dağıtım Tesisi Projesi’ni başlattı.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ), Sarıçam ilçesinde hayata geçirdiği projesiyle Adana’nın şebeke altyapısını dev yatırımlarla yenilemeye devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, Adana ili Sarıçam ilçesinde gerçekleştirilecek olan yatırım ile bölgenin enerji arz güvenliğini artırmayı ve gerilim düşümünü önlemeyi hedefleyen şirket, gelecekteki enerji taleplerini de dikkate alarak bölgedeki şebekeyi yenileyecek. Şirket, Aralık 2022 sonu itibariyle projeyi tamamlayacak. Şirket bölgedeki yüksek gerilim havai şebeke hattının yeraltı hatlarıyla yenilenmesi, yeni trafo merkezleri ile dağıtım şebekesinin olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi amacıyla bu projeyi 2022 yatırım programına aldı.

451 adet şebeke direği yenilenecek

Şirket, Sarıçam Suluca Mahallesi’ndeki 6 kilometrelik yüksek gerilim havai hattının yer altına alınması işleminin yanı sıra, 2 adet monoblok trafo tesisi ile 451 adet şebeke direğini yenileyerek bölge halkının daha kaliteli ve kesintisiz enerjiye erişimini hedefledi. Yeni şebeke direklerine montajı yapılacak olan aydınlatma armatürleri ile de bölgenin aydınlatma ihtiyacı karşılanacak.

Planlı kesintiler 48 saat öncesinden açıklanıyor

Elektrik dağıtım altyapısı yatırımlarında saha çalışanlarının can güvenliği için yapılması zorunlu elektrik kesintileri şirket tarafından önceden planlanıyor. Müşterilerin olumsuz etkilenmemesi için söz konusu planlı kesintiler Toroslar EDAŞ internet sitesi üzerinde 48 saat öncesinden duyuruluyor.

Öte yandan kullanıcılar, bu duyurulara Toroslar EDAŞ Mobil 186 uygulaması ve 186 Çağrı Merkezi üzerinden mevcut ve gelecek planlı kesinti bilgilerine ulaşabiliyor. Enerjisa’nın Başkent EDAŞ ve AYEDAŞ ile Türkiye’deki 14 ilde 21 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren 3 elektrik dağıtım şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, 2013 yılından bu yana Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kilis ve Osmaniye’de faaliyetlerini sürdürüyor.