TİGEM’den buğday satış ihalesi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 3 bin 600 ton mahsul buğdayı, 12 parti halinde açık artırma usulüyle satacak.

İhalede muhammen bedel, Gökhan ve Ziyabey-98 mahsul buğday için ton başına 6.500,00 TL, Golia mahsul buğday için 6.400,00 TL.

İhale 20 Aralık 2022 tarihinde TİGEM Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yapılacak.