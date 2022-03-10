Tezhip sanatı kursuna yoğun ilgi

Geleneksel Türk el sanatlarının en değerli alanlarından birisi olan, sultanların sanatı diye anılan tezhip sanatı, Çukurova Belediyesi’nin kurslarında yeniden hayat buluyor.

Karslılar Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi’nde özellikle kadınların tercih ettiği kursların başında gelen tezhip sanatı eğitimleri yaklaşık 11 ay sürüyor. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından olan kursta, sebze ve meyvelerden elde edilen boyaların kullanılması ise ayrı bir değer katıyor. Sabır ve motivasyon güçlerini geliştiren, hatların etrafına yaptıkları ince süslemelerle göz kamaştırıcı eserler yapmayı öğrenen kursiyerler, uzun bir eğitimden sonra kazandıkları becerilerle meydana getirdikleri eserleri internet üzerinden ve çevrelerine satarak ek kazanç elde ederken, boş vakitlerini de en güzel şekilde değerlendirme fırsatı yakalıyor.

Çukurova Halk Eğitim Merkezi’nin desteğiyle açılan tezhip kursunda eğitim veren Melike Savaş Berker, Çukurova Belediyesi’nin kadınlara verdiği önemin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, dersler sayesinde kursiyerlerin kendilerini rehabilite ederek, sabır ve motivasyon güçlerini artırdığını, hatta sigarayı ve antidepresan ilaç kullananların bu alışkanlıklarını bıraktığını söyledi. Tezhip sanatı hakkında bilgi veren Berker, ’altınlamak’ anlamına gelen tezhip sanatının altın tozu kullanıldığı bir süsleme sanatı olduğunu, hat sanatlarının etrafının bezenmesi amaçlı kullanılmış, günümüzde tek başına pano olarak da kullanıldığını, çoğunlukla stilize edilmiş bitki formları ya da desenlerden oluşan kimi zaman simetrik tasarımdan meydana geldiğini aktardı.

Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, geleneksel el sanatlarını yaşatmayı istediklerini belirterek, “Dayanışma ve kültür evlerimizde, çok güzel bir atmosferde, harika kurslarımız var. Eski bir süsleme sanatı olan, unutulmaya yüz tutmuş tezhip sanatı kursumuzda bunlardan birisi. Kültürel değerlerimizi insanımızla yeniden buluşturmak önemli. Hem bu sanatları yaşatacağız, hem de bu eğitimleri alan Çukurovalılar, bu becerilerini maddi değere dönüştürebilecek. Her yıl binlerce Çukurovalıya hobi ve meslek kurslarını ücretsiz olarak sunuyoruz” diye konuştu.