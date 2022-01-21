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Ters Ev’i 6 ayda 45 bin kişi ziyaret etti

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in Adana’ya kazandırdığı Ters Ev ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Adana ve bölgede tek olan Ters Ev’i 6 ayda 45 bin kişi ziyaret etti. Okulların yarıyıl tatiline girmesi ile birlikte ziyaretçi sayısının artması bekleniyor.

ADANA 21.01.2022, 11:40
Ters Ev’i 6 ayda 45 bin kişi ziyaret etti

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in Adana’ya kazandırdığı Ters Ev ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Adana ve bölgede tek olan Ters Ev’i 6 ayda 45 bin kişi ziyaret etti. Okulların yarıyıl tatiline girmesi ile birlikte ziyaretçi sayısının artması bekleniyor.

Yüreğir Belediyesi’nin Millet Bahçesi içerisinde Haziran 2021’de açılışını yaptığı Ters Ev, fotoğraf tutkunları başta olmak üzere özellikle çocukların ve gençlerin ilgisini çekiyor. Ters Ev’in iç mimarisini merak edenler, akın akın evi görmeye geliyor. Açılışından bugüne kadar 6 aylık sürede 45 bin ziyaretçi ağırlayan Ters Ev’in 16 günlük yarıyıl tatilinde yine ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor.

Mimari açıdan marjinal olarak adlandırılan Ters Ev, eğimli açısı nedeni ile daha evin girişinde baş dönmesi hissi yaşatıyor. Ters Ev’i ziyaret eden misafirler tavan ve çatının yerde, yerde olması gerekenlerin ise tavanda olması ile eğlenceli fotoğraflar çekiyor.

Ters Ev, haftanın 7 günü 09.00 -19.00 saatleri arasında gezilebiliyor.

16 günlük yarıyıl tatilinde çocukları ve gençleri Ters Ev’i gezmeye davet eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Özellikle çocuklarımız, gençlerimiz ve fotoğraf tutkunları başta olmak üzere 7’den 70’e her yaştan insanımızın yoğun ilgisi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Ziyaretçilerimiz Ters Ev’de unutamayacakları bir deneyim yaşıyor. Çektirdikleri fotoğrafları 180 derece çevirdiklerinde eşyalar olması gereken yerde görünürken, kendileri ise tavanda asılıymış gibi oluyor. Bu eğlenceli deneyimi yaşamak üzere yarıyıl tatilinde tüm çocuklarımızı Ters Ev’imizi gezmeye bekliyoruz” dedi.

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