Ters evi 1 ayda 16 bin kişi ziyaret etti

Yüreğir Belediyesi’nin Millet Bahçesi’nde 200 metrekarelik alan içine inşa ettiği ters ev, açılışının ardından ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Fotoğraf tutkunları başta olmak üzere ters evin iç mimarisini merak edenler, akın akın evi görmeye geliyor.

Marjinal mimari yapısıyla dikkat çeken ters ev, eğimli açısı nedeni ile ziyaretçilerine daha evin girişinde baş dönmesi hissi yaşatıyor.

Ters evi ziyaret eden misafirler tavan ve çatının yerde, yerde olması gerekenlerin ise tavanda olması ile eğlenceli fotoğraflar çekiyor. Açılışından bu yana 1 ayda 16 bin kişi ağırlayan ters evi yılda yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Ters ev, haftanın 7 günü 10.00 - 21.00 saatleri arasında gezilebiliyor. 7’den 70’e her yaştan insanın ilgisini çeken ters ev fotoğraf tutkunları başta olmak üzere gençler ve aileleri ile birlikte ziyarete gelen çocuklarla dolup taşıyor.

Ziyaretçiler ters evde çektirdikleri fotoğrafları 180 derece çevirdiklerinde eşyalar olması gereken yerde görünürken, kendileri ise tavanda asılıymış gibi oluyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ters eve gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını belirten “Adana’mıza, Yüreğir’imize kazandırdığımız ters evimize gösterilen yoğun ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. İlçemizi ilklerle, farklı yeniliklerle buluşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.