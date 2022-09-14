Teknofest’in “En İyi Takım Ruhu” ödülü SEYTİM roket takımına

Teknofest 2022 Roket Yarışması’nda üniversiteler ve daha önce atış yapmış liselerin katıldığı orta kategoride yarışan SEYTİM Eryurt Roket Takımı 41 takım içerisinde Türkiye dördüncüsü olma başarısını gösterirken, “En iyi Takım Ruhu” ödülüne de layık görüldü.

Öğrencilerin havacılık ve uzay teknolojileri alanlarına ilgilerini artırmak ve bu alandaki yetenekleri geliştirmeye yönelik olarak düzenlenen Teknofest Roket yarışmasında dereceye giren takımların roketleri Samsun’da gerçekleştirilen Teknofest’te sergilenip, tanıtımı yapıldı. Lise (5 bin feet), orta irtifa (10 bin feet), zorlu görev (10 bin feet) ve yüksek irtifa (20 bin feet) kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmada takımlar tasarlayıp ürettikleri roketlerle başarılı olmak için mücadele etti.

SEYTİM’in liseli gençleri üniversiteler kategorisinde yarıştı

Adana Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden oluşan ve çalışmalarını Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştiren SEYTİM Eryurt Roket Takımı, geçen yıl (2021) lise kategorisinde birinci olduğu için bu yıl üniversitelerle beraber orta irtifa kategorisinde yarıştı.

Ön Tasarım Raporu, Kritik Tasarım Raporu, Atışa Hazırlık Raporu ve Atış Sonrası Değerlendirme Raporunda başarılı olan “SEYTİM Eryurt Roket Takımı” orta irtifa kategorisindeki roket atışını Aksaray Hisar Atış Alanı’nda gerçekleştirdi. Roket hedef irtifaya başarıyla ulaşırken, yarışmada beklenen asgari 4 kilogramlık faydalı yükün roketten ayrılması ile roket bileşenlerinin ve faydalı yükün paraşütle yere sağlam indirilmesi işlemleri de başarıyla gerçekleşti.

“En İyi Takım Ruhu” ödülü

Yapılan atışların puanlaması ile rapor puanlarının değerlendirilmesi sonucunda SEYTİM Eryurt Roket Takımı, yarışmayı orta irtifa kategorisinde 47 takım arasında dördüncü olarak tamamlarken, “En İyi Takım Ruhu” ödülüne de layık görüldü.

Adana Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden oluşan roket takımı Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’a desteklerinden dolayı ziyaret ederek teşekkür etti. Gençlerin Türkiye’nin bugünü ve yarını olduğunu belirten Akay, “Her zaman yanınızdayız. Yeter ki çalışın, mücadele edin ve üretin. Sonuna kadar yanınızdayız” dedi.