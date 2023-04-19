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Tehlikeli kayaları temizleme çalışması sürüyor
HEYELAN VE DEPREM NEDENİ İLE DAĞ YAMAÇLARINDAN KOPAN KAYALAR İŞ MAKİNALARI İLE TEMİZLENİYOR.
ADANA 19.04.2023, 13:46
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde heyelan ve deprem nedeni ile yamaçlardan koparak tehlike oluşturan kayalar iş makinaları ile temizleniyor.
Saimbeyli ilçesi sınırlarında dağ yamaçlarından düşen kayaların bir araca isabet etmesinin ardından bölgedeki tehlikeli noktalar belirlendi. Belirlenen noktalardan orman sahasındaki bölgede depremler ve aşırı yağmurlar nedeniyle tehlike arz eden kaya ve taşlar, Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü tarafından kontrollü şekilde düşürülüp temizleniyor.
Bölgedeki tehlikenin ortadan kaldırılması için iş makinalarıyla çalışmaların devam edeceği kaydedildi.