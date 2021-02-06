Tayini çıkan Tufanbeyli Kaymakamı Sevgili’ye sevgi seli

Adana’nın Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, 15 aylık hizmetinin ardından ilçeden duygusal bir törenle ayrıldı. Sevgili, ilçe halkı tarafından dualar eşliğinde konvoyla uğurlandı.

15 aylık hizmetinin ardından tayini çıkan Kaymakam Ömer Sevgili için düzenlenen veda töreninde vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı kendisine şükranlarını iletti. Kaymakam Sevgili’nin ilçenin bir evladı gibi samimi ve sıcakkanlılığı ile herkesin kalbinde taht kurduğunu söyleyen vatandaşlar, yeni görevinde başarılı olması dileğinde bulundu.

İlçe jandarma ve emniyet müdürlüğü personeli ve kurum mesai arkadaşları ile de vedalaşan Kaymakam Sevgili, ilçeden ayrılırken konvoy ve sirenler eşliğinde dualarla uğurlandı.

15 ay boyunca kimsenin kalbini kırmadan hizmet etmeye çalıştığını, vatandaşların her zaman kendisine bir telefon kadar yakın olduğunu söyleyen Sevgili, “15 ay önce soğuk bir kış gününde Adana’nın en uzak ilçesi olan Tufanbeyli’de göreve başladık ve yine soğuk bir kış gününde asaleten başka bir ilçeye atanacağımdan dolayı Tufanbeyli’deki görevim sonuna geldim. Tufanbeyli’mize gönlümüzü verdik. Sizlerle sevindik ve sizlerle üzüldük. Acılarınız acımız, sevinçleriniz sevincimiz, mutluluklarınız mutluluğumuz oldu. Geride güzel dostluklar, güzel anılar bırakarak gidiyorum. Görevim esnasında hep insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile hareket ettim. Daima milleti ön plana çıkardım, insani değerlere önem verdim. İnsanı merkeze koyan bir yönetim anlayışı içerisinde oldum. Kırıcı, ayrımcı olmamaya, aksine birleştirici ve bütünleştirici olmaya büyük özen ve gayret gösterdim. Tufanbeylimizde herkesin Kaymakamı olduğuna inanıyorum. Devletin her zaman hoşgörüsünü, merhametini, şefkatini ve gülen yüzünü göstermeye çalıştım” diye konuştu.

Kaymakam duygu dolu konuşmanın ardından vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından ilçeden ayrıldı. Kaymakam Sevgili’nin Ankara’da 2 aylık eğitim sürecinden sonra yeni görev yerinin belli olacağı öğrenildi.