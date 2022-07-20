Tatlı videosu Tarkan’ın “Geççek” klibini ikiye katladı

Adana’da “Katmerci Dayı” olarak bilinen ünlü tatlıcının videosu, internet ortamında 140 milyondan fazla izlenerek megastar Tarkan’ın “Geççeek” klibini ikiye katladı.

Gaziantep’te 2, Adana’da 2 ve Bursa’da 1 şubesi olan Katmerci Dayı olarak bilinen Adana’nın ünlü tatlıcısının sosyal medyaya yüklediği bir video 142 milyon izlenmeye ulaşarak rekor kırdı. İzlenme sayısıyla megastar Tarkan’ın “Geççek” klibini ikiye katlayan tatlıcının videosu, sektörde en çok izlenen video oldu.

Adana’da her akşam binlerce kişinin tatlı yemek için uğradığı Adana’nın meşhur tatlıcısı Katmerci Dayı’nın sosyal medya sayfaları da yoğun ilgi görüyor. Katmerci Dayı’nın paylaştığı videolar izlenme rekoru kırarken, Çikolatalı Muska ismini verdiği tatlısının yapım videosu tam 142 milyon kişi tarafından izlendi.

Son dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı tatlı paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken Katmerci Dayı, Adana’da popüler tatlıcılar arasında zirvede yer almayı başardı. Çektiği tatlı videolarını sosyal medya hesabından paylaşan Katmerci Dayı, videolar sayesinde oldukça geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Sosyal medyada hesabını 208 bin kişinin takip ettiği Katmerci Dayı’nın izlenme sayısı, çoğu sanatçının trend şarkılarını bile geride bırakarak büyük ilgi gördü.

Sosyal medyada milyonlara ulaşan Katmerci Dayı’nın mekanları da akşamları adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Katmerci Dayı’ya gelen vatandaşlar, yedikleri tatlıyı çok beğendiklerini dile getirerek, “Tatlının sıcak ve taze olması çok güzel. Daha önceki gittiğimiz yerlerde tatlılar çok şekerli oluyor ve boğazımızı yakıyordu. Bu rada öyle bir şey olmadı. Hem tatlı çok hafif hem de kıtır kıtır. Üstelik tatlıyı ağzınıza aldığınızda kendiliğinden eriyor. Hamur incecik açılmış. Böyle bir lezzet hayatımda tatmadım. Bu nedenle ailemle sürekli geliyorum” dedi.