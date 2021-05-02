Tarladan dönen çiftçi traktörü ile kanala devrildi

Adana’nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan traktör, kanala devrildi, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kozan’a bağlı Ortaköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Büyükkoç (46) isimli kişi, fıstık tarlasına gitti. Fıstık ektikten sonra eve dönüş yolunda traktör ile su kanalından geçmeye çalıştığı esnada traktörü devirdi. Traktörün devrilmesi ile yere düşen traktör sürücüsü yaralandı. Olayın fark edilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Emekli polis olduğu öğrenilen Mustafa Büyükkoç, 112 Acil Servis ambulansı ile Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk belirlemelere göre Mustafa Büyükkoç’un hayati tehlikesinin bulunmadığı, jandarmanın kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.