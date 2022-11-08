"Tarımsal Üretimde Güneş Enerjisi Kullanımı Kursu" açılıyor

Yüreğir Belediyesinin ‘Tarımsal Üretimde Güneş Enerjisi Kullanımı Kursu’ ile ‘Basınçlı Sulama Kursu’ 14 Kasım Pazartesi günü başlıyor.

Yüreğir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün çiftçi ve üreticilere yönelik eğitim faaliyetleri devam ediyor. Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü (TAYEM) işbirliği ile 14 Kasım Pazartesi günü başlayacak olan ‘Tarımsal Üretimde Güneş Enerjisi Kullanımı Kursu’ 3 gün sürecek. Aynı tarihte başlayacak olan ‘Basınçlı Sulama Kursu’ ise 5 gün sürecek.

Kursları tamamlayan kursiyerlere katılım belgesi verilecek.

Kontenjanların sınırlı olduğu ücretsiz kurslara son başvuru tarihi 11 Kasım Cuma olarak açıklandı. Ön başvurular belediyenin 444 80 44 çağrı merkezinden yapılabilecek.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kırsal kalkınma projelerine çok önem verdiklerini belirterek, “Tarımsal üretimde enerji ve teknolojik cihaz kullanımının yanı sıra tarımsal suyun etkin kullanımı konusunda çiftçimizi, üreticimizi bilinçlendirmeye yönelik en temel iki başlıkta kurslarımızı başlatıyoruz. Eğitim kurslarımızla çiftçi ve üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.