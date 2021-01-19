Tarihi Varda Köprüsü 9 yıl sonra yeniden beyazlar içinde

Adana’nın merkez ilçesi Karaisalı’da bulunan Varda Köprüsü’ne 9 yıl aradan sonra ilk defa kar yağdı.

Tarihi Varda Köprüsü’ne gece yarısı aniden başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar sürerken ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

En son 2012 yılında kar yağışının görüldüğü Varda Köprüsü ihtişamlı yapısıyla yerli ve yabancı turistler tarafından her mevsim ziyaretçi akınına uğruyor.

9 yıl aradan sonra yağan kar manzarasını görenler fotoğraflar çekerek kartpostallık anları ölümsüzleştirdi.