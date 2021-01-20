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Tarihi kültür ve ticaret aksı turizme kazandırılacak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile birlikte, Ali Münif Yeğenağa, Kapalı Çarşı ve Ulu Sokak’ta incelemelerde bulundu. Başkan Karalar, esnafa, bölgede yapılacak sokak sağlıklaştırmaları, oluşturulacak kültür aksi ve sanat sokağı hakkında bilgi verdi.

ADANA 20.01.2021, 14:29
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Tarihi kültür ve ticaret aksı turizme kazandırılacak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile birlikte, Ali Münif Yeğenağa, Kapalı Çarşı ve Ulu Sokak’ta incelemelerde bulundu. Başkan Karalar, esnafa, bölgede yapılacak sokak sağlıklaştırmaları, oluşturulacak kültür aksi ve sanat sokağı hakkında bilgi verdi.

Bölgenin geçmişte olduğu gibi kültür-sanat, ticaret ve turizm merkezi olması amacıyla yapılacak çalışmaların içeriği şöyle:

“Çukurova Kalkınma Ajansı’nın desteklediği, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Ali Münif Yeğenağa Caddesi 2. Etap Sokak Sağlıklaştırması ihalesine başlandı. Bununla birlikte 16. Y.Y. Ramazanoğlu Dönemi’ne ait kentin ekonomik ve ticari yaşamını düzenleyen Kapalı Çarşı’nın proje ve uygulama işini Büyükşehir Belediyesi programına alarak bölgenin ticari dokusunun iyileştirilmesi yönünde düğmeye basıldı.

Ali Münif Yeğenağa Caddesi’nin Büyük Saat’ten sonraki ikinci etap uygulamasıyla birlikte, Kapalı Çarşı’nın proje restorasyonunun tamamlanması ile eski ticari merkez yeniden turizme kazandırılacak.

Ayrıca koruma amaçlı imar planında protokol yolu olarak bilinen Av. Turan Arın Sokak’ta başlayıp, Ali Münif Yeğenağa Caddesi’ni kuzeyden güneye bağlayan bu kültür aksındaki Ulu Sokağın sağlıklaştırmasını da Adana Büyükşehir Belediyesi yaparak, kuzeyden güneye bütünsel bir kültür aksı oluşturulması hedefleniyor.

Ulu Sokak üzerindeki duvarlarda, bölgede tescilli bina olmamasına rağmen, sanat çalışmaları ile, bu sokağın biraz da sanat sokağı haline dönüştürülmesi hedefleniyor. Böylece bölgedeki kültür aksının tamamlanması, sokağın sanat sokağı haline dönüştürülmesi planlanıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında sokak sağlıklaştırmaları, duvar sanatları, restorasyon ve projelerle kent mirasının koruma altına alınması ve tarihi bölgeye yönelik turizm hareketliliğini artırmayı amaçlıyor.

Bölgede Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak işler ise şöyle:

Çarşı Hamamı ile Seyhan Kaymakamlığı binası arasında kalan Çarşı ve Irmak hamamlarının cephe iyileştirme projeleri, altyapı, yol, kaldırım ve aydınlatmaları,

Ali Münif Yeğenağa Caddesi üzerinde yer alan Kapalı Çarşı, Taş Mağaza bitişiğinde yer alan dükkanlar, eski bir şapel olduğu bilinen tescilli kültür varlığı yapıların cephe sağlıklaştırması,

Ali Münif Yeğenağa Caddesi güneyinde yer alan 9 bloktan oluşan 130 dükkanın yer aldığı Kapalı Çarşı Sokak Sağlıklaştırma Projesi (Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon) hazırlanması,

Tepebağ Höyük ile kentin tarihi ticaret merkezi olan Kapalı Çarşıyı birbirine bağlamak için Ulucami Sokağın Projeleri tamamlanmış olup, sokak üzerinde yer alan yapıların cephe sağlıklaştırmaları, aydınlatmaları kaldırım, yol ve sağır duvarlarda “muralart” çalışmaları.
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