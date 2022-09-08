Tarihi Kentler Birliği’nden Kozan Belediyesine bir ödül daha

Bu yıl 21’incisini düzenlenen tarihi ve kültürel mirası koruma proje ve uygulamalarını özendirme yarışmasında Kozan Belediyesi ödüle layık görüldü.

Bu yıl 34 üye belediyenin 67 projeyle katıldığı yarışmada Kozan Belediyesi tarihi ve kültürel zenginlikleri ile hazırladığı proje ile ödül almaya hak kazandı.

2001 yılından bu yana Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen “Tarihi Koruma Özendirme Yarışması, Türkiye Kentler Birliği üyesi belediyelerin “kimlikli kent” kavramını güçlendirmesini, kentin hafıza mekânlarını geleceğe taşınmasını, atıl durumdaki yapıları restore ederek yeniden işlevlendirmesini ve yaşayan, canlı odaklara, kamusal alanlara dönüştürmesini destekliyor. Tek yapı ölçeğinde onarımlar ile sokak, çarşı, mahalle gibi çok boyutlu yürütülen kentsel mirası koruma çalışmaları bu yarışma sayesinde tanıtılıyor, düzenlenen ödül töreniyle projeler sergileniyor ve ilgili kesimlerle paylaşılıyor.

7 proje ödülü, 7 uygulama ödülü, 8 süreklilik ödülü ve 9 başarı ödülünün verileceği tören ise Eylül ayı sonunda İstanbul’da yapılacak olan TKB meclis toplantısında düzenlenecek.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ilçe adına alacakları ödülün ilçenin tarihi ve kültürel zenginlikleri ile gurur duyduklarını belirterek, “İlçemiz binlerce yıllık geçmişi ve bu geçmişten gelen izlerin korunmasında büyük bir özveri içinde olmuştur. bizlerde tarihimizi koruyarak ve gelecek nesillere aktararak tarih turizminde ilçemizi ön plana çıkararak çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.

Kozan Belediyesi yarışmaya, C¸amurdan Konagˆı restorasyon projesi, Mustafa Kemal Sokak sokak sagˆlıklas¸tırma projesi, Yapıcı Konagˆı restorasyon projesi, Yegˆenogˆlu ve I·nkılap Sokagˆı sokak sagˆlıklas¸tırma projesi ile katılarak uygulama ödülünü almaya hak kazandı.

Kozan Belediyesi geçtiğimiz aylarda Müze Özendirme Yarışmasında ödül almıştı.