Tam kapanmada ulaşım hizmeti sürecek

Adana’da Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde ulaşım hizmeti hafta içi tüm hatlarda sürecek, hafta sonu 9 hat çalışacak. Su borcundan dolayı kesinti yapılmayacak, icra işlemi uygulanmayacak.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tam kapanma tedbirleri kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma programıyla ilgili bilgi verdi. Buna göre 30 Nisan-7 Mayıs 2021 tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi otobüsleri hafta içi tüm hatlarda çalışacak. Hafta sonu ise 9 hat faaliyette olacak, sınav olması halinde ilave hatlar çalışacak.

Metro ulaşımı da hafta içi 07-10 saatleri arasında ve öğleden sonra 15-18 saatleri arasında 30’ar dakika aralıklarla çalışacak. Metro hafta sonu faaliyette olmayacak.

Konuyla ilgili takip ve bilgi alımı, Adana Akıllı Kent Mobil Uygulamasından ve adana.bel.tr. ulasimbilgi.adana.bel.tr adreslerinden gerçekleştirilebilecek.

Başkan Zeydan Karalar ayrıca tam kapanma süresi olan 17 gün boyunca su borcu nedeniyle kesme işlemi yapılmayacağını, hiçbir vatandaşa borcundan dolayı icra işlemi uygulanmayacağını kaydetti.