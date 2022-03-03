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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya’nın güvenliği için neyin gerektiğini Batı belirleyemez" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bugünkü durumlarda biz bu tehdide boyun eğemezdik. Çünkü Ukrayna’yı Rus karşıtı bir merkez haline getirdiler. Biz iyi niyetliyiz ama güvenliğimizin tehdit edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Ukrayna’nın Harkov bölgesinde Rus birliklerinin saldırıları sonu son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10’u çocuk 285 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Sürücülere engel ağaçlar budanıyor
Adana’nın Kozan ilçesinde tarihi ve dar sokaklarda bulunan sürücülerin görüşüne engel ağaçlar budanıyor.
ADANA 03.03.2022, 12:22
Adana’nın Kozan ilçesinde tarihi ve dar sokaklarda bulunan sürücülerin görüşüne engel ağaçlar budanıyor.
Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, merkezde 15 mahallede sürücülerin görüş açısını ve yayaların kullanımını engelleyen ağaçların budama çalışması için mesai yaptı.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ilçede gerçekleştirilen çalışma ile ilgili, "Şehir merkezinde 2752 sokakta budak çalışmasını aralıksız sürdüren ekiplerimiz çalışmalarını devam etmektedir. Vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyin üstünde olup, bu çalışmalarımız devam edecektir" dedi.