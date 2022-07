Su oyun parkları Yüreğirli çocukların eğlence merkezi oldu

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yeni açılan 3 adet su oyun parkının ilçedeki çocukların yeni eğlence merkezi olduğunu belirtti. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına çıkma fırsatı bulamayan aileler ve çocukları su parklarında eğlenme fırsatı buldu. Yoğun ilgi gören su oyun parklarından yaklaşık 10 bin kişi faydalandı.

Başkan Kocaispir, Yüreğir’de hizmetlerin her alanda kesintisiz devam ettiğini belirterek, “7’den 70’e her yaşa hitap eden belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Sulama kanallarına giren çocuklarımız her an boğulma tehlikesi ile karşı karşıya. Girilmesi yasak olan kanallarda her yıl onlarca insanımızı maalesef kaybediyoruz. Bu olayların önüne geçmek için hizmete açtığımız su oyun parklarımızdan yaz aylarında her gün binlerce çocuğumuz güvenli ve ücretsiz bir şekilde yararlanmaktadır. Bunun yanı sıra hizmete açtığımız yarı olimpik yüzme havuzlarımız vatandaşlarımıza yılın 12 ayı hizmet vermektedir” şeklinde konuştu.

Köprülü, Atakent ve PTT Evleri mahallelerinde hizmete açılan su oyun parklarının bakımlarının ve kontrollerinin düzenli olarak yapıldığını da belirten Kocaispir, “Su oyun parklarımız haftanın 6 günü 10.00-12.00- ve 15.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet vermeye devam ediyor. Pazartesi günü ise genel bakım yapılıyor. Çocuklarımız yasak ve tehlikeli olan sulama kanallarından değil, kontrolleri düzenli olarak yapılan ve güvenli olan su oyun parklarımızdan faydalanmalarını istiyoruz” dedi.