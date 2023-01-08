Solmuşgül gençlere mesleğini anlattı, tecrübelerini paylaştı

Adana’nın Kozan ilçesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen söyleşiye katılan İHA muhabiri Beril Solmuşgül, mesleği hakkında bilgi verdi ve tecrübelerini paylaştı.

Beril Solmuşgül, Bilge Kültür Evinde düzenlenen "Medyada Kadın ve Gazetecilik" konulu söyleşide üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Söyleşide mesleği hakkında bilgi veren ve deneyimlerini aktaran Solmuşgül, doğru bilgi ve haber akışının ajanslar üzerinden birçok teyit ile servis edildiğini anlattı, sosyal medyadaki yanlış bilgi akışının yaşattığı sıkıntılardan söz etti. Kadın gazetecilerin sahada bir çok zorluklar yaşadığını aktaran Solmuşgül, kamuoyunu bilgilendirmenin, insan hayatına dokunmanın yaşattığı gurur dolayısıyla mesleğini hiçbir mesleğe değişmeyeceğini ifade etti.

İhlas Haber Ajansı’nın doğru ve tarafsız habercilik yaparak toplumu bilgilendirdiğini söyleyen Bilge Kültür Evi sahibi Nur Figan Menteş ise, katılım ve katkılarından dolayı Beril Solmuşgül’e teşekkür etti.