Sokak köpekleri Adana sokaklarında sürü halinde geziyor

Adana’da sahipsiz köpeklerinin sokakta sürü halinde gezmeye başladığını gören vatandaşlar büyük şaşkınlık ve korku yaşadı.

Sokaktaki vatandaşların korkulu rüyası haline gelen sahipsiz köpekler, kontrol altına alınmayı bekliyor. Adana’da başıboş köpeklerle ilgili çeşitli mahallelerden gelen şikayetlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi’nde çekilen fotoğrafta sokak köpeklerinin sürü halinde gezmesi görenleri adeta şok etti.

Vatandaşlar, yaşamlarını sürdürmeye çalışan sahipsiz hayvanların hem kendileri hem çevredeki insan için sıkıntı ve tehlike kaynağı olduğuna dikkat çekerek sokak köpeklerini toplamaları için yetkilileri göreve çağırdı.