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Sofudede ve şehitler için anma etkinliği
Adana’nın Karaisalı ilçesinde Sofudede ve şehitler için anma etkinliği düzenlendi.
ADANA 25.05.2022, 11:00
Adana’nın Karaisalı ilçesinde Sofudede ve şehitler için anma etkinliği düzenlendi.
İlçeye bağlı Kaledeğ Mahallesi Sofudede mevkisindeki etkinlikte konuşan Sofudede İlim ve Kültüre Hizmet Derneği Başkan Yardımcısı Hamit Özcan, "Hedefimiz Sofudedemizin manevi havasında geçmişine sahip çıkmak gelecek nesillerimize da örf ve adetlerimizi, kültürümüzü yaşatarak örnek olmaktır" dedi.
Şehit aileleri adına Ali Oğuz ve Karaisalı Müftüsü Veysel Büyük, birlik ve beraberlik içeren birer konuşma yaptı.
Program sonunda şehit ailelerine çeşitli hediyeler verildi.
Etkinlikte misafirlere kavurma ve Yörük ayranı ikramı yapılırken alanda kurulan çadırlarda yöresel tarihi eşyalar tanıtıldı.