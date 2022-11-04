Sınav haftasında İnce Memed Kütüphanesi 24 saat açık

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan İnce Memed Halk Kütüphanesi, sınav haftasında öğrenciler için 24 saat hizmet veriyor.

200 kişilik kapasitesi, 30 bilgisayarı, sınırsız internet erişimi, 17 bin kitap ve seminer salonu ile özellikle öğrencilerin bilgiye ulaşma, ders çalışma merkezi haline gelen İnce Memed Halk Kütüphanesi sınav haftası nedeniyle 1-13 Kasım tarihleri arasında 24 saat açık.

Kütüphanede sınavlara hazırlanan öğrenciler için Adana Büyükşehir Belediyesi’nce çorba ikramı yapılıyor. Öğrenciler yoğun ders çalışma tempolarının arasında bir kase sıcak çorba içip, yeniden ders çalışmaya motive olmak için güç depoluyor.

Öğrenciler düşünüldüklerini, desteklendiklerini bilmenin, moral motivasyonlarını da yükselttiğini söyleyerek teşekkürlerini ilettiler.