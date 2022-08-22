Sıcak havaya ‘su savaşı’ molası

Adana’da çocuklar su savaşıyla doyasıya eğlenerek serinledi.

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göne gün içerisinde gölgede hava sıcaklığı 35 derece ölçülürken güneş altındaki termometreler sıcaklığı 42 ile 47 derece arasında ölçüyor.

Adanalı iş adamı Ogün Sever Okur da sıcak hava nedeniyle bunalan çocuklar için ‘Su savaşı’ etkinliği düzenledi. Kebapçı Yaşar Aydın ile de anlaşan Okur, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi’nde yaklaşık 100 çocuğu bir araya getirdi. Önce çocuklar için su tabancası ve su balonu satın alan ikili, ardından otobüslerle civar köylerden de çocukları ve ailelerini getirdi.

Çocuklar, su savaşı yaparak saatlerce eğlendi. Su savaşı, renkli görüntülere sahne oldu.

Ogün Sever Okur, “Yaz sıcağı için böyle bir etkinlik yaptık. Çocuklar çok mutlu oldu. Katkı sunan herkese teşekkürler” dedi.

Yaşar Aydın ise çocuklarla birlikte su savaşı yapmanın keyifli olduğunu belirterek, “ Şu anda ıslandım ama mutluyum. Çocuklar çok keyif aldı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan etkinliğe Türk Kızılayı personelleri de katıldı.