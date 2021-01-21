SGK borçlarının yapılandırmasında son 10 gün

Adana SGK İl Müdür Yardımcısı Ali Yüce, SGK borçlarının yapılandırmasında son 10 güne girildiğini bildirdi.

SGK İl Müdür Yardımcısı Ali Yüce, SGK borçlarının yapılandırılması başvurusunun Cumhurbaşkanlığı Makamının 30.12.2020 tarihli kararı ile 1 ay süreyle 01.02.2021 tarihine kadar uzatıldığını hatırlattı.

Yüce, işveren, sigortalı ve emeklilerin SGK’ya olan sigorta primi, genel sağlık sigortası primi, yersiz ödemeler ve rücu borçları için başvuru süresinin son 10 gününe girildiğini belirterek, “Son haftayı beklemeden tüm vatandaşlarımızın başvurularını tamamlamaları yasadan faydalanmalarını sağlayacak ve mağduriyetlerini önleyecektir” dedi.