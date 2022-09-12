Sezer: "Yeni dönem buruk bir sevinçle başladı"

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı, hayat şartlarının zorlaştığı, alım gücünün düştüğü, eğitim-öğretim masraflarının arttığı, iyileştirmelere ve yeni gelişmelere rağmen istenilen seviyeye gelinemediği bir zeminde, sorunların gölgesinde başlıyor" dedi.

Sezer 2022 - 2023 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle mesaj yayınladı. Okulları, sınıfları, öğrencileri, öğretmeleri ve tüm eğitim çalışanlarını çok özlediklerini ifade eden Başkan Sezer, "Yeni dönem hepimiz için hayırlı olsun. Eğitimin bir paydaşı ve eğitim çalışanlarının hak mücadelesinde en büyük yoldaşı olan Eğitim-Bir-Sen olarak bu dönemde de hak arayışımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni döneminde bazı sıkıntılarla başladığının altını çizen Sezer bu sorunların bir an önce çözülmesi çağrısında bulunarak açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Yeni dönem, iyileştirmelere ve yeni gelişmelere rağmen istenilen seviyeye gelinemediği bir zeminde, sorunların gölgesinde başlıyor. Eğitim çalışanlarımızın ivedi olarak çözülmesi gereken problemler var. Bunları başlıklar halinde bile sayacak olsak sayfalar tutar ancak bir kısmını özellikle belirtmek istiyorum. Öncelikle öğretmenlik meslek kanununun kapsamının genişletilmesi, başta kariyer basamakları olmak üzere sorunlu tarafların giderilmesi gereklidir. Eğitim çalışanlarının mali ve özlük hakları iyileştirilmelidir. Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılmalı, kadrolu istihdam esas olmalıdır. GİHS, THS ve YHS ve diğer hizmet sınıflarına tabi eğitim çalışanlarının hakları iyileştirilmelidir. Öğretmenlerin yer değişikliği süreci yeniden kurgulanmalıdır. Yönetici görevlendirme süreci yeniden ele alınmalı, eksiklikler giderilmelidir. Okulların yardımcı personel ve donanım ihtiyacı karşılanmalı, okullara tahsis edilen ödenek, harcama kalemleri çeşitlendirilerek ihtiyaçları karşılayacak şekilde artırılmalıdır. Eğitimcilere şiddete karşı yasal düzenleme yapılmalıdır. Öğretmen atamalarında mülakat kaldırılmalıdır. İstihdamda güçlük çekilen yerlerde teşvik sistemi hayata geçirilmelidir. Kadrosuz usta öğreticilere sendika hakkı tanınmalıdır. Değişen şartlar göz önüne alınarak banka promosyon sözleşmeleri güncellenmelidir. Ek gösterge artışındaki eksiklikler giderilmelidir. Eğitim ödeneği tüm eğitim çalışanlarını kapsayacak şekilde düzenlenmeli ve miktarı arttırılmalıdır.”

Eğitim-Bir-Sen olarak, Türkiye’nin daha müreffeh olma yolundaki uzun vadeli hedeflerine ancak sorunlarını aşmış bir eğitim sistemiyle erişebileceğine inandığını vurgulayan Başkan Mehmet Sezer, şunları kaydetti:

"Eğitimcilerin beklentilerinin yerine getirilmesinin önemini ifade ediyor, sorunların çözüme kavuşturulacağı bir eğitim-öğretim yılı temenni ederek, bütün eğitim çalışanlarına ve öğrencilerimize başarı dolu bir yıl diliyorum."