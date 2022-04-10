Sezer: "Tüm eğitim çalışanlarının derdi derdimizdir"

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde şef, memur ve yardımcı personel olarak çalışan kamu görevlilerine yönelik bir çalıştay gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Aykut Gül’ün teknik danışmanlığını yaptığı ve Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli Konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, "İkincisini gerçekleştirdiğiniz çalıştaylar serimizde asıl amacımız üyemiz olsun olmasın tüm eğitim çalışanlarının derdini kendi derdimiz bilerek yaşanan sorunların çözümü yolunda bir çaba ortaya koymaktır" dedi.

Geçtiğimiz ay şube müdürlerine yönelik düzenledikleri çalıştayın raporunun tamamlandığı ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’a sunduklarını vurgulayan Başkan Sezer şöyle devam etti:

"Rapor kitapçığı yayınlanır yayınlanmaz başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer muhataplarımıza da ileteceğiz. Burada önemli olan bir duruş sergilemektir. Biz de Eğitim-Bir-Sen olarak kurucu genel başkanımız Mehmet Akif İnan’ın bizlere “İş ahlakını her zaman korumak, yapılan işte en iyiyi meydana getirmek, hakkını mutlaka örgütlü bir mücadele içinde almak” olarak öğrettiği sendikacılığı böyle görüyoruz. Mücadelemizi bu doğrultular üzerinde sürdürüyoruz. Katıldığınız ve kendi sorunlarınızın çözümü noktasında bir irade beyan ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum"

Çalıştaya, Eğitim-Bir-Sen Adana Şube yönetimi, Prof. Dr. Aykut Gül, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bağlı kurumlarda şef, memur ve yardımcı personel olarak çalışan kamu görevlileri katıldı.

Üç bölüm halinde gerçekleştirilen çalıştayın ilk bölümünde sorunlar ve çözüm yolları konuşulurken verilen arada hep birlikte iftar açıldı. Daha sonra çalıştay raporunun puanlaması yapıldı ve görüş alış verişinde bulunuldu.

Günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafıyla çalıştay sona ererken katılımcılar çalıştayın düzenlenmesi nedeniyle Başkan Mehmet Sezer ve Eğitim-Bir-Sen Adana Şube yönetimine teşekkür ettiler.