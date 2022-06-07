Sezer: "Reformist bir çalışmaya imza atıldı"

Memur-Sen Adana İl Temsilcisi Mehmet Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ek gösterge sistemiyle ilgili, "Uzun zamandır ısrarla dile getirdiğimiz, teklif ettiğimiz şekliyle kapsayıcı ve reformist bir çalışma oldu" dedi.

Memur-Sen Adana İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 3600 ek gösterge gündemiyle bir basın açıklaması yaptı.

Sezer, tüm kamu görevlilerini kapsayacağı belirtilen 600 puanlık ek gösterge artışının, Memur-Sen’in Toplu Sözleşmedeki ısrarları sonucunda sağlandığını hatırlatarak “Genelde yetkili Konfederasyonumuz ve hizmet kollarının tümünde yetkili olan sendikalarımızın yöneticileriyle kamu idaresi arasında gerçekleştirilen görüşmelerde tekliflerimize ilişkin detayları paylaştık. Ek göstergenin sadece belli memur kesimini değil kamu çalışanlarının tamamını içine alması gerektiğini ifade ettik. Süreci etkin bir şekilde yürütüp en erken zamanda tamamlamaya özen gösterdik” diye konuştu.

Memur-Sen’in ek gösterge ile ilgili çalışmalarda tüm beklentileri ve hassas noktaları aktardığını vurgulayan Başkan Sezer, “Kamuoyunda haklı beklenti oluşturan ek gösterge çalışmasının toplumsal maliyet üretmemesi, iş barışının bozulmaması, adil ve hakkaniyetli bir şekilde sonuçlanması için mesai mefhumu gözetmeksizin sürecin her adımında konunun takipçisi olduk ve kamuoyunda oluşabilecek bilgi kirliliğinin de önüne geçtik” dedi.

Mevcut düzenlemenin Memur-Sen’in ek gösterge ile ilgili ilk kazanımı olmadığını hatırlatan Sezer, şöyle devam etti:

“Memur-Sen olarak, 3. Dönem Toplu Sözleşmede tazminat yansıtma oranlarını 15 puan yükselterek emekli aylığı ve emekli ikramiyelerinde azımsanmayacak oranda artış sağlayarak önemli bir kazanımı hayata geçirmiştik. Yakın zamanda düzenlemeye dönüşeceğine inandığımız ek göstergelere ilişkin çalışmanın da hem paydaşı olan hem toplu sözleşme kazanımı haline dönüştüren hem de tüm kamu görevlilerini içine almasını sağlayan yine Memur-Sen’dir.”

Düzenlemenin eksik yönlerinin giderilmesiyle kamu görevlilerinin refahına katkı sunacağını belirten Başkan Sezer, “Ek göstergelere ilişkin çalışmanın tamamlanması akabinde bir diğer toplu sözleşme kazanımımız olan ‘sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışmaların da, Memur-Sen’in katkı ve katılımıyla zaman kaybedilmeden başlanması hususunu hatırlatıyoruz” dedi.

Sezer açıklamasını, "Sayın Cumhurbaşkanımıza taleplerimize olumlu yanıt verdiği ve tüm kamu görevlilerinin ek göstergeden faydalanmasını sağladığı için şükranlarımızı sunuyor, bu konuda yoğun bir çaba harcayan ve ek göstergenin bir an önce hayata geçirilmesi için ısrarla görüşmelerini sürdüren Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanımız Ali Yalçın’a da çok teşekkür ediyoruz" sözleriyle tamamladı.