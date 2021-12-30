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Sezer: "Kamu görevlilerine ek zam şart"

Memur-Sen Adana İl Temsilcisi Mehmet Sezer kamu görevlilerinin enflasyona ezdirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Ek protokol ile kamu görevlilerine ekonomik iyileştirme yapılmalıdır. Kamu görevlilerine ek zam şarttır" dedi.

ADANA 30.12.2021, 13:10
Sezer: "Kamu görevlilerine ek zam şart"

Memur-Sen Adana İl Temsilcisi Mehmet Sezer kamu görevlilerinin enflasyona ezdirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Ek protokol ile kamu görevlilerine ekonomik iyileştirme yapılmalıdır. Kamu görevlilerine ek zam şarttır" dedi.

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde varılan mutabakatın ardından son aylarda yaşanan ekonomik dalgalanma nedeniyle memur ve memur emeklileri ek protokolle refah düzenlemesi yapılmasını istiyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Memur-Sen Adana İl Temsilcisi Mehmet Sezer memur maaşlarında ocak ayından bu yana yüzde 35’in üzerinde bir erime gerçekleştiğini vurgulayarak, “Yıllardır mücadelesini verdiğimiz gelir vergisi muafiyeti nedeniyle hükümete teşekkür ediyoruz ancak bu ekonomik anlamda yaşadığımız daralmanın telafisi olamaz. Evli ve iki çocuklu bir kamu personeli için vergi muafiyetinden gelecek aylık 38 lira ile memurun alım gücü yükselmez, yüzü gülmez. Hesap basit, gerçek ortadadır" dedi.

Vergi muafiyetinin tek başına ek zam talebini karşılayacak bir adım olarak görülemeyeceğini ifade eden Sezer, “Döviz kurları ile birlikte market fiyatları uçtu. Kiralar patladı. Emtia fiyatları katlandı. Roket hızı ile yükseltilen fiyatların geriye dönüşü görülüyor ki yükseliş hızları gibi de olmuyor. Hükûmet, yaşanan ekonomik türbülansın menfi tesirlerini telafi etmek için Memur-Sen’in ek protokol talebine olumlu yaklaşmalı ve gereğini yapmalıdır. Alım gücü düşen memurların maaşlarında 15 Ocak’tan itibaren maaşlara yansıyacak şekilde iyileştirme yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Biz kamu görevlileri olarak, asgari ücretteki artış, 3600 ek gösterge, gelir vergisindeki muafiyet gibi konularda atılan adımları görüyor ve takdir ediyoruz. Bu noktada hükûmeti de memuru görmeye davet ediyoruz” diyen Memur-Sen Adana İl Temsilcisi Mehmet Sezer açıklamalarını şunları kaydetti:

"Gerçek ortadadır. Ek zam yapılmalı, memurun beklentisi karşılanmalıdır. Vergi muafiyeti, bir talebimizin yerine gelmesi açısından önemlidir ancak memurlar için tek başına yeterli değildir. Bu çalışmayla evli ve üç çocuklu olmayı özendiren Cumhurbaşkanımıza karşı geliniyor, bekâr olmayı daha avantajlı kılıyor. Düzenleme, sözleşmeliyi kadroluya göre bir miktar farklı kılıyor ama evliyi cezalandırıyor. ‘Vergi muafiyetiyle ortalama 300 TL iyileştirme yapıldı’ diyenler anlaşılıyor ki 4 milyon memur içinde sınırlı sayıda sözleşmeli bekârı baz almış. Bu doğru bir hesap değildir. Memura ek zam için ek protokol kaçınılmazdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi muafiyetinin ek zam talebini karşılamaktan uzak olduğunu bilmeli, kamu görevlilerinin sıkıntılarını ve talebini görmelidir. Ek protokolle kamu görevlilerine zam yapılmalı, bu zammın 15 Ocak’ta maaşlara yansıması için çalışmalar bir an önce tamamlanmalı ve memurun beklentisi karşılanmalıdır."

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