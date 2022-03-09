Sezer: "Her kademedeki eğitim çalışanlarının hakkını aramak görevimiz"

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi milli eğitim müdürlüklerinde şube müdürü olarak görev yapan kamu görevlilerinin sosyal, idari ve özlük hakları konusunda yaşadığı sorunların çözümü için çalıştay düzenledi.

Çalıştaya il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan şube müdürleri katıldı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Aykut Gül’ün yaptığı çalıştay Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli konferans salonunda gerçekleştirildi.

Üç gruba ayrılan şube müdürleri yaşadıkları sorunlar ve çözüm yollarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Üç oturum halinde yaklaşık 3 saat süren çalıştayın sonunda bir teşekkür konuşması yapan Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer çalıştaya katılan tüm şube müdürlerine teşekkür etti.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun meclisten geçtiğini, yıllardır dikkat çektikleri bir meslek kanunu ihtiyacının eksikleriyle birlikte giderildiğini vurgulayan Başkan Sezer, "Elbette bu kanunu yeterli bulmuyoruz. Eksikliklerinin olduğunu biliyoruz. Söz konusu eksikliklerin giderilmesi için de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Eğitimin her kademesindeki eğitim çalışanlarının derdi ile dertlendiklerinin altını çizen Başkan Sezer, "Bugün şube müdürlerimizin yaşadığı idari, sosyal ve özlük haklarıyla ilgili sorunları ve bu sorunların çözüm yollarını konuştuk. Şube Müdürlerimizin refah seviyesini nasıl arttırabiliriz, nasıl daha huzurlu bir şekilde çalışmalarını sağlayabiliriz bu konuların bir değerlendirmesini yaptık. Bundan sonra çalıştayın sonuçlarını bir rapor haline getireceğiz ve konunun tüm muhataplarıyla paylaşacağız" diye konuştu.