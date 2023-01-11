Sezer: "Eşel mobil sisteminin uygulanmasını istiyoruz"

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, kamu çalışanlarının zam oranlarına yönelik açıklamalarda bulunarak; "Enflasyondaki dalgalanmaların devam etmesi halinde talebimiz eşel mobil sisteminin uygulanmasıdır. Maaşlar arasındaki makasın açılmaması için seyyanen zam uygulanmalıdır" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle geleneksel hale getirilen basın buluşmalarının 12’ncisi Adana Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi.

Çok sayıda basın mensubunun katıldığı programda bir konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, basın mensuplarının yaşadığı sıkıntılara değinerek; "Bugüne kadar her açıklamamızda bizlere destek olan basın mensuplarınızın yaşadığı sorunların giderilmesi noktasında gerekli olan her desteği gücümüz yettiğince vermeye hazırız. Ne kadar zor şartlar altında çalıştığınızı biliyorum. Kağıt ve mürekkep fiyatlarındaki aşırı artış nedeniyle yaşadığınız sıkıntıların da farkındayız" dedi.

"Çözülemez denilen sorunları çözdük"

Başkan Sezer, Memur-Sen’in toplu sözleşme kazanımları ve sendikal mücadele anlayışıyla bugüne kadar çözülemez denilen sorunları çözdüğüne de dikkat çekti.

Hükümetin memurlara 2023 yılı Ocak ayı için yüzde 25 zam verdiğini ancak Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yoğun kulisleriyle bir gün sonra yüzde 5 zam daha yapıldığının açıklandığını hatırlatan Mehmet Sezer; "İlk altı ay için verilen yüzde 30’luk zam kamu görevlilerine biraz nefes aldırmıştır ancak enflasyondaki dalgalanmaların sürmesi halinde bugünkü zamların etkisi kalmayacaktır. Bunu aşmanın yolu fiyat istikrarının sağlanması ve alım gücünün yükseltilmesidir. Enflasyondaki dalgalanmaların devam etmesi halinde eşel mobil sisteminin uygulanmasını talep ediyoruz. Bununla birlikte kamu görevlilerinin maaşları arasındaki makasın açılmaması için seyyanen zam talebimiz de var. Bu uygulanırsa sabit gelirliler enflasyon karşısında ezdirilmemiş olur ve böylece daha yaşanabilir bir gelire sahip olabilirler" ifadelerini kullandı.

"Sendikal mücadelemizle birçok kazanıma imza attık"

Memur-Sen’in tüm kollarda 6. Dönem Toplu Sözleşme kazanımları sayesinde bugün kamu görevlilerinin yaşayabileceği ekonomik sıkıntıların önüne geçildiğinin aldığının altını çizen Sezer, açıklamalarını; "Bu kazanımlarımızdan birisi de sendikalı kamu görevlilerinin üç ayda bir alacağı bin TL’lik toplu sözleşme ikramiyesidir. Yine bu sene içerisinde yenilenecek promosyon ücretlerinde her yıl olduğu gibi rekor ücretlere imza atacağımıza inanıyorum. Bizler de Türkiye’nin öncü şehrinin öncü teşkilatı olarak 01 numaralı şehre yakışır sendikacılık faaliyetlerimizi kendi ilkelerimiz doğrultusunda sürdürmeye devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı.