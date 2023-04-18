Sezer: "Bu kritik dönemde herkes iyi ki Memur-Sen var diyecek"

Memur-Sen Adana İl Temsilcisi Mehmet Sezer, 1, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinin hem sendika hem de ülke için çok önemli dönüm tarihleri olduğunu belirterek, "İstikrarın devamı noktasında duruşumuz net. Mehmet Akif İnan’ın bize bıraktığı mirasa sahip çıkacak ve Türkiye’nin en büyük örgütlü gücü olarak ilkeli sendikacılık anlayışımızı zirvede sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Memur-Sen Adana İl Temsilciliği İl Divan Toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Katılımcılar programın ardından Kızılay Adana Kan Bağışı Merkezine giderek kan bağışında bulundu. Programda konuşan Sezer, Türkiye’de diğerlerine göre değil değerlerine göre sendikacılığın adresi olduklarını vurgulayarak, "Bugüne kadar durduğumuz yer bundan sonra duracağımız yerin de göstergesidir. 28 Şubat’ta, 27 Nisan’da, 15 Temmuz’da neredeysek bugün de aynı yerdeyiz. Büyük Memur-Sen ailesi olarak bu kritik süreçte de milletin sesi olmaya ve duyarlı insanlara ’İyi ki Memur-Sen var’ dedirtmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

1 Mayıs İşçi Bayramında Memur-Sen Genel Kurulunu yapacaklarını hatırlatan Sezer, "Bugüne kadar kamu çalışanları için ortaya koyduğumuz katma değer ile bundan sonra üzerine ne koyabiliriz onun düşüncesiyle bizlere yakışır bir şekilde Memur-Sen 7. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştireceğiz. Hemen ardından da ülkemizin selameti için ilkelerimizden taviz vermeden, Mehmet Akif İnan’ın bize bıraktığı mirasa sahip çıkarak mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

Mehmet Sezer’in ardından AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Birlik Haber Sen Genel Başkanı Ömer Budak ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan da birer konuşma gerçekleştirdi. Topluluk daha sonra Kızılay’ın kan stoklarının kritik seviyelere gelmesi ve bazı ameliyatların ertelenmek zorunda kalması nedeniyle Kızılay Adana Kan Bağışı Merkezine giderek Memur-Sen Adana il Temsilciliğinin her Ramazan’da geleneksel hale getirdiği kan verme etkinliğine katılıp kan bağışında bulundu.