SEYTİM’e "En İyi Teknoloji Ödülü"

Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (SEYTİM), Mersin Altın Çilek Ödülleri töreninde teknoloji ve inovasyon dalında yılın “En İyi Teknoloji Ödülüne” layık görüldü.

Yenilikçi fikirlerin hayata geçirilebilmesine yönelik olarak eğitim, tasarım ve üretim alanlarında hizmet vermek üzere

hizmete açılan Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi, ilk olarak Türkiye Belediyeler Birliği tarafından, gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlanması, gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımı, genç girişimcilerin ve yenilikçi fikirlerin desteklenmesi amacıyla düzenlenen “Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Uygulama” yarışmasında Seyhan Belediyesine, “Genç Dostu Şehir” ödülünü kazandırdı. Başkan Akay, yarışmanın ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.

REX 2022 ve ROOT 2022 Türkiye Geneli Robotik Kodlama yarışmalarına katılan SEYTİM öğrencileri REX 2022 yarışmasında Türkiye şampiyonluğu ve 2.’liği, ROOT 2022 yarışmasında ise 5,7 ve 8.’lik, derecelerini elde ettiler.

Teknofest 2022 Roket Yarışması’nda üniversiteler ve daha önce atış yapmış liselerin katıldığı orta kategoride yarışan SEYTİM Eryurt Roket Takımı, 41 takım içerisinde hem Türkiye dördüncüsü olma başarısını gösterdi hem de “En iyi Takım Ruhu” ödülüne layık görüldü.

SEYTİM, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından da tüm dünyadaki “iyi uygulama” örnekleri arasında gösterildi. UNCHR’nin web sitesinde SEYTİM’in kuruluş amacı, gerçekleştirilen faaliyetler hakkında detaylı bilgiler İngilizce olarak okuyuculara aktarıldı.

“Yılın en iyi teknoloji projesi seçildi”

SEYTİM son olarak Mersin Altın Çilek Ödülleri töreninde Teknoloji ve İnovasyon dalında Yılın En İyi Teknoloji Projesi ödülüne layık görüldü. Başkan Akay ödül töreninde yaptığı konuşmada dijital teknolojinin dünyanın yakın geleceğine egemen olacağına dikkati çekti.

SEYTİM’in COVİD-19 salgını sonrasında görünür hale gelen gıda ve çevre sorununu birlikte ele alan bir yapıda oluşturulduğunu dile getiren Akay, “Şu anda yaptığımız şey önümüzdeki dönemde yapay zekâya, metaverslere bir şekilde çocuklarımızın hazırlanması. Diğer taraftan da Avrupa Yeşil Mutabakatı’na ve biraz da dünyadaki gelişmelere bağlı olarak teknolojinin tarımda kullanılarak çevreye en az zarar verecek, en verimli şekilde sağlıklı ve güvenli ürün elde etmenin yolunu bulmak. SEYTİM şu anda bunlar üzerinde çalışıyor. Umuyorum özellikle gençlerimiz, dijital teknolojiye çok küçük yaşta başlamış gençlerimiz bunları daha üretime dönük olarak kullanır. Bütün amacımız bu. Bütün amacımız yakın gelecekte daha güzel bir dünyada yaşamak” dedi.