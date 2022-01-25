SEYTİM ara tatil etkinlikleriyle hizmete açıldı

Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (SEYTİM) ara tatil etkinlikleriyle kapılarını öğrencilere açtı.

Eğitim, tasarım ve üretim alanlarında hizmet vermek üzere kurulan SEYTİM’de öğrenciler robotik kodlama, 3D tasarım ve planetaryum etkinliklerine katıldı. Etkinliklerin sonunda gençlere katılımcı sertifikası verildi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, dünyanın bilgi çağını yaşadığına işaret ederek, günümüzde bilginin en önemli güç olduğunun altını çizdi. Bilginin üretime dönüşmesiyle toplumsal yararın elde edilebileceğini kaydeden Başkan Akay, “Teknoloji ve İnovasyon Merkezimiz, her yaştan yurttaşımızın teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek eğitim alabileceği, yenilikçi fikirler üretip bu fikirleri hayata geçirebileceği bir merkez. Z kuşağı olarak adlandırdığımız, teknolojiyi çok iyi kullanan yeni neslin kentimizin ve ülkemizin gelişimine katkı koyacak fikirlerini, burada üretime dönüştürdüğüne hep birlikte tanık olacağız. Fırsat ve olanak verilirse gençlerimizin her şeyi başarabileceklerine inanarak, ‘Üreten Seyhan’ anlayışıyla Seyhan’ımıza bu tesisi kazandırdığımız için çok mutluyuz” diye konuştu.

Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde amacına uygun olarak özel tasarlanıp düzenlenmiş “Tasarım Atölyesi”, “Programlama Atölyesi”, “Elektronik Proje Laboratuvarı”, “Robotik Kodlama Laboratuvarı”, “Oyun Tasarım ve Kodlama Laboratuvarı”, “Cahit Arf Teorik Eğitim Salonu”, “Girişimcilik Atölyesi”, “Salon Seyhan”, “E-Spor Arenası”, “Dijital İçerik Atölyesi” bulunuyor.