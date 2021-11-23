SEYMER’lerde yeni dönem kurs kayıtları başladı

Seyhan Belediyesi’nin toplum hizmeti veren Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezleri’nde (SEYMER) yeni dönem kurs kayıtları başladı.

Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında Halk Eğitim Merkezleri işbirliği ile kişisel gelişimden, meslek edindirmeye birçok farklı dalda eğitim olanağının sunulduğu SEYMER’ler, alanlarında uzman eğitmenlerle bireylerin kişisel, mesleki, kültürel, kentsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak, donanımlarını artırma konusunda sorumluluk bilinciyle hizmet veriyor.

Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği SEYMER’lerde aldıkları ücretsiz eğitimlerle becerilerini geliştirip sertifikalı meslek sahibi olan kadınlar, hem sosyalleşiyor hem de üretim sürecine katılarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Kadınlar kurslara devam ederken, çocukları da “SEYMER Çocuk Oyun Odaları”nda, konusunda uzman eğitmenlerle, yaşıtlarıyla birlikte nitelikli zaman geçirerek, sosyal, duygusal, fiziksel ve zihinsel birçok beceri kazanıp, güvenli bir alanda hem oynuyorlar hem öğreniyorlar.