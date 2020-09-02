Seyir halindeki otomobil alev aldı, müdahaleyi park bahçe ekipleri yaptı
ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİL ANİDEN ALEV ALDI. OTOMOBİLE İLK MÜDAHALEYİ KOZAN BELEDİYESİ PARK BAHÇE EKİPLERİ BAHÇE SULAMA HORTUMLARIYLA YAPTI.
ADANA (İHA) – Adana’nın Kozan ilçesinde seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Otomobile ilk müdahaleyi Kozan Belediyesi park bahçe ekipleri bahçe sulama hortumlarıyla yaptı.
Edinilen bilgilere göre, Kozan-Adana yolu sebze hali kavşağında Furkan K. yönetimindeki 01 CAZ 89 plakalı otomobilin seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükseldi. Otomobili durdurup araçtan inen sürücü yangına müdahale etti. Yangının çıktığı yerin hemen yanında bulunan Kozan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanları yanan araca sulama hortumlarıyla müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü.
Yangından dolayı kısa süreli panik yaşanırken, motor kısmından çıkan yangının elektrik akşamından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, çift şeritli yolda kısa süreliğine tek şeritten trafik akışı sağlandı.
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