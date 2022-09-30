Seyhan’ın KHK’lı işçilerine 20 bin TL promosyon

Seyhan Belediyesi’nde, kadrolu işçi, memur ve sözleşmeli personellerin ardından, KHK’lı çalışanların banka promosyonu ihalesi 20 bin TL’lik anlaşmayla sonuçlandı. Bin 906 çalışanı kapsayan promosyon çerçevesinde kişi başına tek seferde 20 bin TL promosyon bedeli çalışanların hesabına yatırılacak.

Seyhan İmar A.Ş. bünyesinde çalışan KHK’lı işçilerin banka promosyonu ihalesi dün Meclis Salonunda gerçekleştirildi. 7 bankanın katıldığı ihalede teklifler alındıktan sonra gerçekleştirilen açık artırmada sonucunda, 40 aylık dönemi kapsayan ihaleyi 1906 işçinin her biri için tek seferde 20 bin TL teklif ederek en yüksek promosyon bedelini taahhüt eden banka kazandı. Bin 906 çalışanı kapsayan promosyon çerçevesinde kişi başına tek seferde 20 bin TL promosyon bedeli çalışanların hesabına yatırılacak.

“Emekçilerimize hayırlı, uğurlu olsun”

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, her zaman emekten ve emekçiden yana olduklarını ifade ederek, “Çalışanlarımızın daha önce aldığı promosyon bedellerinin ekonomik kriz koşullarına uygun olarak güncellenmesi için çalışanlarımızın talebi doğrultusunda, sendikaların temsilcileriyle birlikte uyum içinde çalıştık. Önce kadrolu işçilerimiz, memurlarımız ve sözleşmeli personellerimizin, şimdi de Seyhan İmar AŞ bünyesinde çalışan KHK’lı işçilerimizin banka promosyonu ihaleleri gerçekleştirildi. Emekçilerimizin elde ettiği bu önemli kazanımların diğer belediyelere de örnek olacağına inanıyorum. Tüm emekçilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Güle güle harcasınlar” dedi.