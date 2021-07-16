Seyhan’dan ücretsiz kurban kesim hizmeti

Seyhan Belediyesi Sağlık ve Veterinerlik İşleri Müdürü Evren Sonyürek, hayvan pasaportu bulunan ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı, erkek, yaşını doldurmuş olan hayvan seçilmesi gerektiğini söyledi.

Seyhan Belediyesi Sağlık ve Veterinerlik İşleri Müdürü veteriner hekim Evren Sonyürek, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık alacak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kurban Bayramı’nın dini bir vecibe olduğunu anımsatan Sonyürek, kurbanlıkların İslam dininin gereklerine uygun olması gerektiğini kaydetti.

Satın alınacak kurbanlıkların besili, sağlıklı olması gerektiğinin altını çizen Sonyürek, “Vatandaşlarımız, satın alacakların kurbanlıkların veteriner sağlık raporu, kulak küpesi olan, nakil belgesi, hayvan pasaportu bulunan ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı, erkek ve yaşını doldurmuş olanlardan seçmeye dikkat etmeli” dedi.

Kurbanlığın görünümünde dikkat edilmesi gerekenler

Kör, tüyleri karışık ve mat, bakışları donuk, çok zayıf, salya ve gözde akıntısı olan, çevreye karşı aşırı tepkili ya da çok duyarsız, kurbanlıkların alınmaması gerektiğini aktaran Sonyürek, “Dişleri tam ve tüyleri parlak olan hayvanlar tercih edilmeli” diye konuştu.

Hayvan pasaportunda tüm bilgiler yer alıyor

Kurbanlık hayvanların üzerinde cinsiyeti, cinsi ve ırkı yazan pasaportlarında aşı bilgilerinin de yer aldığını dile getiren Sonyürek, “Satın alınacak kurbanlığın pasaportu üzerinde yer alan barkod akıllı cep telefonlarıyla okutularak hayvanın tüm bilgilerine ulaşmak da mümkün” şeklinde konuştu.

Seyhan Belediyesi’nden ücretsiz kesim hizmeti

Öte yandan Kurban Bayramı öncesi halkın temiz, sağlıklı hijyenik bir ortamda kurban alabilmesi için gerekli hazırlıkları yapan ve önlemleri alan Seyhan Belediyesi’nin bu yıl da dini kurallara uygun olarak kurban kesim hizmetini ücretsiz olarak verecek.

Kurban kesim yerleri

Yeşilyurt Mahallesi Evren Sitesi yanı, Pınar Mahallesi Semt Pazarı, Gürselpaşa Kıyıboyu Kapalı Semt Pazarı yanı, Şakirpaşa Kapalı Semt Pazarı, 2000 Evler Mah. Gülen Özkan Camii karşısı, Emek Mahallesi Kapalı Semt Pazarı, Fatih Mahallesi Büyükşehir Belediyesi Semt Pazarı, Yeşiloba Mahallesi Semt Pazarı, Gülbahçesi Mahallesi Kapalı Semt Pazarı.