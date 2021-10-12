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Seyhan’dan gençlere “Özel Yetenek Kursu” desteği

Seyhan Belediyesinin Özel Yetenek Kursları devam ediyor.

ADANA 12.10.2021, 10:59
Seyhan’dan gençlere “Özel Yetenek Kursu” desteği

Seyhan Belediyesinin Özel Yetenek Kursları devam ediyor.

Özel Yetenek Kursları kapsamında Spor Lisesine hazırlık, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO), Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ve Askeri Okulları fiziksel yeterlilik kurslarının Emre Gönlüşen Spor Kompleksi’nde devam ettiğini belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Gençlerimizin meslek sahibi olmalarına destek olacak Kurslarımız tamamen ücretsiz. Deneyimli eğitmenler nezaretinde gerçekleşen çalışmalar profesyonel uygulamaları içeriyor. Kurslarımızda eğitim alan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Kurslar Seyhan Belediyesi Emre Gönlüşen Spor Kompleksi’nde hafta içi gerçekleştiriliyor. Özel Yetenek Kursları’na katılmak isteyenler 0-539 776 33 27 nolu telefondan Eğitmenler Sultan Barman ve Ahmet Uslupehlivan’dan bilgi alabilir.

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