Seyhan’da okullarının su depoları temizleniyor
DEPOLARIN İÇİ VE DIŞI, SAĞLIĞA ZARARLI OLMAYAN DEZENFEKTAN İLE TEMİZLENİYOR.
Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitimin başlaması konusunda çalışmalar başlatırken Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de bu hazırlıklara paralel olarak ilçedeki okulların içme suyu depolarında temizlik başlattı.
İlçe merkezi ve eskiden köy olan mahallelerde su deposu bulunan okullarda temizlik çalışmaları hızlı bir şekilde yapılıyor. Uzman ekip tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda önce depo zemininin temizliği yapılıyor. Depoların içi ve dışı, sağlığa zararlı olmayan dezenfektan ile temizleniyor. Çatlak veya sorunlu alanlar elden geçiriliyor. Depo bol su ile temizleniyor. Depo içindeki su, dalgıç motor ile tahliye edilerek kontrolden geçiriliyor. Temizliği tamamlanan su depolarının son kontrolü yapıldıktan sonra kapağı kapatılarak okul yetkililerine 6 aylık periyodik bakım için tarih yazdırılıyor.
Seyhan’da 259 okulda yaklaşık 170 bin öğrencinin eğitim gördüğünü anımsatan Başkan Akif Kemal Akay, gerektiğinde çocukların sağlıklı suya ulaşmalarını sağlamak amacıyla su deposu bulunan tüm okullardaki depoların, belirtilen kurallar ve yönetmelikler çerçevesinde temizlenmeye başladığını kaydetti. Başkan Akay, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yüz yüze eğitim tarihini açıklamasıyla da, sorumluluk alanındaki tüm okul sınıflarının dezenfekte edileceğini sözlerine ekledi.
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