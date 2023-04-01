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Seyhan’da öğrencilere kitap hediye edildi
SEYHAN KAYMAKAMLIĞI TARAFINDAN "KÜTÜPHANEM KİTAP DOLSUN" PROJESİ ÇERÇEVESİNDE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ ZİYARET EDİLEREK KİTAP HEDİYE EDİLDİ.
ADANA 01.04.2023, 10:30
Adana Seyhan Kaymakamlığı tarafından "Kütüphanem Kitap Dolsun" projesi çerçevesinde ilkokul öğrencileri ziyaret edilerek kitap hediye edildi.
Seyhan Kaymakamlığı Proje ve Koordinasyon Bürosu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde "Kütüphanem Kitap Dolsun" Projesi yürütülmeye başlandı. Proje çerçevesinde birinci İnönü İlkokulu ve Plevne İlkokulu kütüphanelerine, yaş grubuna göre okuyabilecekleri kitaplar armağan edildi.
Kitapları alan öğrenciler okumaya başlarken, hediye nedeniyle teşekkür etti.