Seyhan’da kontrollü normalleşme denetimi

Adana’da, Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kafe, lokanta gibi işletmelerde denetimleri sıklaştırdı.

Denetimlerde işletmelerin ve vatandaşların maske-mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymadığı kontrol edilirken, işletmelere hizmet sunumunda uyulması gereken kurallar hatırlatıldı. Vatandaşları da maske, mesafe ve hijyen konularında uyaran zabıta ekipleri, pandeminin sona ermediğini hatırlattı.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmaması halinde kısıtlamaların yeniden başlayabileceği uyarısında bulunan ekipler, halk sağlığı için duyarlılık çağrısında bulundu.

Pandemiyle topyekûn mücadele edilerek başarıya ulaşılabileceğinin altını çizen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, normalleşme yolunda atılan adımların rehavete neden olmaması gerektiğini vurguladı. Akay, “Pandemi nedeniyle ülkemiz de kentimiz de çok ciddi sorunlar yaşadı. Vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılması çok önemli ve değerli. Ancak vaka sayılarının yeniden artmaya başladığı yönündeki haberleri de endişeyle takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın, maske, mesafe ve hijyen kurallarına kısıtlama döneminde olduğu gibi titizlikle uymaları büyük önem taşıyor. Aynı şekilde, açılan işletmelerin de hizmet verirken uyması gereken kurallar konusunda aynı hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Birbirimizi korumak zorundayız, aksi halde pandeminin neden olduğu olumsuzluklarla yeniden karşı karşıya kalabiliriz” dedi.