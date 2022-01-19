Seyhan’da ikinci bahar atılımı başladı

Seyhan’ı yaşlı dostu ilçe haline getirmek için çalışan Seyhan Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü “Yaşlı Dostu Kentler Ağı”na dahil oldu. Türkiye’den sadece 6 yerel yönetimin dahil olduğu ağ, yaşlıların ihtiyaçlarına uygun fiziksel şartlarda hızlı ve güvenli hizmet almasını ve toplumsal hayata aktif şekilde katılmasını hedefliyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Dünya Sağlık Örgütü internet sitesinde de yayınlanan, konuyla ilgili bildirisinde, Seyhanlıların yüzde 11,8’ini oluşturan 60 yaş üstü nüfusun, ‘kent hayatına dair karar alma mekanizmalarına aktif şekilde katılan daha mutlu ve sağlıklı bir hayata kavuşmak için aktif yaşlanmaya uygun bir ortama ihtiyaç duyduğunu’ belirtti.

“Seyhan’ı tüm yaş ve cinsiyet grupları için daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek önceliğimizdir ve yaşlı vatandaşlarımızın yaşamlarını hayatın her alanında daha iyi hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” diyen Başkan Akay, bu alanda dünyadaki diğer yerel yönetimlerle işbirliği kurmak için DSÖ Yaşlı Dostu Kentler Ağına katılmanın önemini vurguladı.

Yılda 1700’den fazla kişiye ulaşan, fizyoterapi, kişisel bakım ve hemşirelik hizmetlerini içeren, yaşlı ve hastalara mobil kişisel bakım hizmeti ile alanında öncü bir rol oynayan Seyhan Belediyesi, 2021 yılında Seyhan Kent Konseyi bünyesinde ‘Genç-Yaşlı Meclisi’ni de kurmuştu.

Kamu sektörü, mühendislik, mimarlık, akademi ve özel sektör gibi çeşitli alanlardan emekli olmuş üyeleri ile belediye yönetimine Seyhan’ı her yaşa uygun bir hale getirmek için yol gösteren Genç-Yaşlı Meclisi, yaşlıların kent yaşamına katılımı ile ilgili kapsamlı bir de araştırma faaliyeti üzerinde çalışıyor.

Seyhan Belediyesi pandemi döneminde de 65 yaş üstü, yalnız yaşayan vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirmiş ve yerel destek ağında aktif rol almıştı.

Seyhan Belediyesinin hayata geçirmeyi planladığı hizmetler arasında bir ‘Aktif Yaşlanma Merkezi’nin açılması da bulunuyor. Kurulması planlanan Aktif Yaşlanma Merkezi toplu taşıma ile kolayca ulaşılabilecek bir konumda olacak ve spor tesisleri, sanat ve el sanatları atölyeleri, sosyal ve kültürel aktiviteler, dinlenme salonları ve hobi bahçeleri gibi hizmetleri içerecek. Ayrıca 60+ yaş grubu için öncelikli vezne açılması, yaşlıların çeşitli kamu hizmetlerine yönlendirilmesine yardımcı olacak bir danışma hattı kurulması gibi faaliyetlerle de belediye hizmetlerinin yaşlılar için daha erişilebilir hale getirilmesi çalışmaları sürüyor.